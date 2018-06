Tagesfahrt der Kirchengemeinde

bpr



Die evangelische Kirchengemeinde Bad Brückenau unternimmt am Donnerstag, 5. Juli, eine Tagesfahrt nach Bad Wildungen und Umgebung inmitten des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Obwohl ein umfangreiches Besichtigungsprogramm mit Begegnungen und Gesprächen geplant ist, wird nach Auskunft der Organisatoren "nur sehr wenig gelaufen". Los geht es bei der für alle Interessenten offenen Tour am Veranstaltungstag um 7.50 Uhr am Kurstift und um 8 Uhr am Gemeindehaus an der Friedenskirche. Die Rückkehr soll gegen 20.45 Uhr erfolgen. Anmeldungen für die Fahrt sind noch bis Donnerstag, 28. Juni, möglich beim Pfarramt (Tel.: 09741/2331), bei Helma Ritter (Tel.: 09741/2477) und bei Reinhard Wolf (Tel.: 09741/938 151).