Tagesfahrt der BRK-Senioren

Die Osterbrunnentour der BRK-Senioren führt am Mittwoch, 17. April, nach Lauf bei Zapfendorf. Anschließend ist ein Besuch der Osterkrippe und der Osterbrunnen in Ebermannstadt vorgesehen. Danach Weiterfahrt nach Biberbach. Beim Abendessen in Buttenheim wird der Tag ausklingen. Die Abfahrtszeiten sind um 8 Uhr am BRK-Kreisverband, um 8.10 Uhr am Café Lenker und um 8.15 Uhr am Kaulanger. Anmeldungen und Informationen bei Gertrud Hümmer unter Telefon 09261/738 446 (ab 15 Uhr). red