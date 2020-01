Tagesbierseminar in der gläsernen Brauerei

Am Samstag, 1. Februar, ab 9.30 Uhr findet im Bayerischen Brauereimuseum ein ganztägiges Bierseminar statt. Anmeldungen sind noch unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. Die nächsten Bierseminare sind am 7. und 21. März geplant. red