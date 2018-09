Tagesausflug nach Rothenburg

Die Teilnehmer am diesjährigen Tagesausflug der CSU Knetzgau treffen sich

am Sonntag, 23. September um 7.30 Uhr vor dem Rathaus. Von dort erfolgt die Abfahrt nach Rothenburg ob der Tauber. Da noch Plätze im Bus frei sind, können sich Kurzentschlossene bei Mark Zehe (Telefon 09527/952906) anmelden. Neben einer Stadtführung in Rothenburg steht am Nachmittag ein Besuch der Stadt Weißenburg auf dem Programm. Dort besteht die Möglichkeit, die römische Therme zu besichtigen. Die Rückkehr nach Knetzgau ist gegen 20 Uhr geplant. red