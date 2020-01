Tagesausflug nach Regensburg

Pfarrer Ringer plant zusammen mit dem KDFB Adelsdorf einen Tages-ausflug am Montag, 23. März, in den Südosten Deutschlands, nach Regensburg. Erstes Ziel des Tages ist die Firma Fahnen Kössinger, die gestickte und gedruckte Vereinsfahnen herstellt. Dort erhalten die Teilnehmer eine Führung durch die Fertigung inklusive Stickerei. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist noch eine Führung im Regensburger Dom geplant, bevor es um 16.30 Uhr wieder in Richtung Adelsdorf geht. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 31. Januar, bei Maria Zahnleiter oder im Pfarrbüro möglich. red