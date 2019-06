Tagesausflug nach Fulda und in die Rhön

Der SPD-Ortsverein Maroldsweisach lädt ein zu einem Tagesausflug am Samstag, 21. September, nach Fulda und in die Rhön. Abfahrt ist um 7 Uhr in Maroldsweisach vor der Gaststätte Hartleb‚ weitere Abholorte nach Bedarf. Die Teilnehmer unternehmen eine Stadtführung. Das nächste Ziel ist die "Wasserkuppe", die auch "Berg der Segelflieger und Drachenflieger" genannt wird. Am späteren Nachmittag gerht es zur Krenzers-Schau-Kelterei. Hier bietet Familie Krenzer ein Apfel-Erlebnis. Bei der etwa 45 minütigen Führung in der Schau-Kelterei wirft die Gruppe einen Blick hinter die Kulissen der Apfelwein- und -sherry-Herstellung. Eine Verkostung darf nicht fehlen. Um Anmeldung bei Susanne Kastner, Tel. 095321599, wird gebeten. red