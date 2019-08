Tagesausflug für Senioren

Die Stadt Kupferberg lädt alle Senioren ab 65 Jahren am Mittwoch, 4. September, zu einem Tagesausflug ein. Mit dem Bus geht es nach Hersbruck im Nürnberger Land, Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Marktplatz. In Hersbruck steht der Besuch des Deutschen Hirtenmuseums auf dem Programm. Nach dem Mittagessen ist Behringersmühle das Ziel, wo eine Fahrt mit der "Dampfbahn Fränkische Schweiz" ansteht. Danach ist in Plankenfels das Abendessen geplant. Anmeldungen nimmt Hanna Rattler unter der Telefonnummer 09227/902687 entgegen. Der Eigenanteil liegt bei zehn Euro. kpw