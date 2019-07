Tagesausflug des Zeiler Frauenkreises

Am Mittwoch, 17. Juli, unternimmt der katholische Frauenkreis Zeil einen Tages-ausflug nach Burgebrach und Burgwindheim im Landkreis Bamberg. In der Steigerwaldklinik in Burgebrach hören die Teilnehmer einen Vortrag. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Burgwindheim. Dort ist in der Wallfahrtskirche zum "Heiligen Blut" eine Führung geplant. Anschließend serviert der dortige Frauenbund im Pfarrhaus Kaffee und Kuchen. Eine kurze Besichtigung der Ebracher Kirche ist ebenfalls geplant. Die Abfahrt erfolgt um 8.30 Uhr an der Bushaltestelle Schule in Zeil, die Rückkehr ist gegen 19 Uhr vorgesehen. Anmeldungen nimmt Christa Simon (Telefon 5379) an. Gäste sind willkommen. red