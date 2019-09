Der evangelische Kirchenchor unternimmt am Samstag, 21. September, einen Ausflug in die fränkische Weingegend. Vorgesehen sind eine Führung durch die Abtei in Münsterschwarzach, nach dem Mittagessen geht es nach Volkach. Der Abend wird mit dem Besuch eines Weingutes in Nordheim ausklingen. Busabfahrt ist um 8.30 Uhr vor der evangelischen Kirche. Die Rückkehr wir um 21.30 Uhr sein. Weitere Infos und telefonische Anmeldung gibt es bei Martin Wagner unter 09573/5833 (ab 18 Uhr). red