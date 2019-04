Tages-Tickets flexibel nutzbar

Am Osterwochenende können die Tages-Tickets des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) flexibel genutzt werden. Sie gelten wahlweise am Samstag und Sonntag (20./21. April) oder Sonntag und Montag (21./22. April), also jeweils zwei Tage lang. Am Karfreitag (19. April) gelöste Tickets gelten nur an diesem Tag. Mit den Freizeittipps des VGN sollte an den Osterfeiertagen keine Langeweile aufkommen. Insgesamt sind unter vgn.de/freizeit über 350 Tourenvorschläge abrufbar: Wanderungen, Radtouren oder Städtetrips. red