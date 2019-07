Tage im Zeichen der Freundschaft

Das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau hat sich in den letzten Jahren spürbar abgekühlt. Um so wichtiger sind die privaten Beziehungen, die über Städtepartnerschaften geknüpft werden. Dies sieht auch der Freundeskreis Höchstadt-Krasnogorsk so und beteiligte sich vor kurzem mit einer Delegation an der 15. Konferenz deutsch-russischer Städtepartnerschaften in Düren.

"Als die Situation auf der Krim eskaliert ist, haben mich Leute gefragt, ob wir das mit der russischen Partnerschaft nun sein lassen", erinnert sich Sibylle Menzel. Auch auf russischer Seite tauchte die Frage auf, ob die 2003 geschlossene Verbindung für Höchstadt noch gewollt ist. "Aber selbstverständlich", sagt Bürgermeister Gerald Brehm (JL). "Gerade wenn die große Politik nicht mehr will, sind Bürger gefragt, um den Frieden zu erhalten."

Deshalb war es für die Verantwortlichen selbstverständlich, sich auch heuer an der alle zwei Jahre stattfindenden Städtepartnerkonferenz zu beteiligen. Neben dem zwanglosen Austausch mit anderen Städtepartnerschaften standen im nordrhein-westfälischen Düren auch Arbeitssitzungen auf dem Programm. Darauf abgestimmt schickte der Freundeskreis neben der Vorsitzenden Sibylle Menzel auch die als Dolmetscherin aktive Regina Dukart sowie Schatzmeister Christian Enz zur Konferenz.

Visa-Vergabe erleichtern

Bereits der offizielle Empfang im Krönungssaal des Aachener Rathauses bot Sibylle Menzel und Regina Dukart die Möglichkeit, mit den Gastgebern Landrat Wolfgang Spelthahn sowie Matthias Platzeck, dem Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, über wichtige Herausforderungen der deutsch-russischen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene zu sprechen. Sibylle Menzel nutzte die Gelegenheit, um für Erleichterungen bei der Visa-Vergabe an Schüler zu werben. Hier gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Verschärfungen, die im Wesentlichen auf die deutsche Seite zurückgehen. Regina Dukart unterstrich, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder stark rückläufig sei. "Das kann nicht der richtige Weg sein, wenn man stabilen Frieden möchte", betonte Dukart. Denn eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit sei Nährboden für Lebensqualität und Garant für Frieden - dies habe das Verhältnis zu Frankreich gelehrt.

Das friedliche Zusammenleben zwischen West und Ost war eines der tragenden Themen der 15. Städtepartnerkonferenz. Auch, weil Partnerstädte der Krim nicht mehr teilnehmen durften. Wäre auch nur ein Teilnehmer erschienen, so ließen die Veranstalter wissen, hätte das Außenministerium sämtliche Fördermittel für die Konferenz gestrichen. red