Tage für Großeltern und Enkel

Einladung ergeht an alle Großeltern mit ihren Enkelkindern zu den Großeltern-Enkelkinder-Tagen (2. bis 4. Januar; 10. bis 12. Januar) in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein. Das Thema lautet "Hin und her und kreuz und quer". Die Teilnehmer erlernen unter anderem die Grundlage des alten Handwerks des Weidenflechtens. Durch das gemeinschaftliche Gestalten werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das Zusammenleben in der Familie kreativ gelingend gestalten kann. Das Familienleben wird mit Hilfe von gemeinschaftsfördernden Aktionen generationenübergreifend gestärkt. Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 19. Dezember, bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red