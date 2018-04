Tage der Wahrheit beginnen

Im Heimspiel gegen den FC Bad Kissingen heute, 16 Uhr, müssen für Knetzgau drei Punkte her. Der FSV Krum ist am Sonntag, 15 Uhr, gegen den FC Geesdorf gefordert - zur selben Zeit ist die DJK Dampfach beim TSV Forst zu Gast.



TSV Knetzgau -

FC Bad Kissingen

Es war mehr als nur eine deftige Klatsche, die sich der TSV Knetzgau (15./14 Punkte) bei der DJK Dampfach abgeholt hat. "Die waren eine, wenn nicht gar zwei Klassen besser als wir", sagte der zerknirschte TSV-Spielleiter Alexander Hamburger. Am Ende stand ein 5:0, aber auch nur, weil die Dampfacher nach dem 4:0-Pausenstand im Schongang die zweite Halbzeit locker nach Hause schaukelten. Jetzt beginnen die Tage der Wahrheit: Duelle mit direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Den Anfang macht das Spiel gegen den FC Bad Kissingen (12./22), danach stehen das Schlusslicht Rannungen (13 Punkte) und Sömmersdorf (14./16) auf dem Plan des zwischen den beiden letztgenannten Vereinen eingeklemmten TSV. "Wenn wir gegen die alle nichts mitnehmen können, dann... Auweia, ich will gar nicht weiter denken", sagte Hamburger. Schon gegen Bad Kissingen "ist es sehr wichtig, dass bei einem Rückstand nicht gleich wieder die Köpfe runtergehen". Immerhin kann Spielertrainer Matthias Strätz personell aus dem Vollen schöpfen.

TSV Knetzgau: Oppermann, Weißkopf, Zirkel - Kandler, Heide, Mühlfelder, Lindner, Schwinn, Strätz, Warmuth, Barth, Zangl, Gocker, Wirth, Schenk, Frison, Huth, Greul, Korn, Popa-Zobel

FSV Krum - FC Geesdorf

Ein Sieg, eine Niederlage - das Osterwochenende präsentierte sich für den FSV Krum (7./32) mit Licht und Schatten (4:1-Sieg in Bad Kissingen, 0:3-Niederlage in Riedenberg). "Mund abputzen, es geht weiter", sagt FSV-Coach Tobias Burger mit Blick auf den kommenden Gegner. "Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir auch gegen die gewinnen", sagt Burger. "Die" meint den Tabellenführer FC Geesdorf (1./49), der mit 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger Thulba auf dem Sprung in die Landesliga einsam seine Kreise zieht. Hinter dem FC stecke kein ausgeklügeltes System, sondern eine "Ansammlung sehr guter Individualspieler, die auch als Mannschaft funktionieren. Deshalb kannst du die nur schwer ausbremsen", sagt Burger, "deshalb werden wir aber nicht brav Spalier stehen". Felix Hart und Thomas Durst sind angeschlagen, auch der Einsatz von Franco Pasquot ist fraglich.

FSV Krum: Klemm, Weinmann - Bujtor, Bogensperger, Max Witchen, Fösel, Degen, Vogel, Räth, Stößlein, Lommel, T. Durst (?), Glöckner, Rippstein, Tunc, J. Schmitt, Hart (?), Pasquot (?)



TSV Forst - DJK Dampfach

Vier Punkte nach zwei Spielen vom Osterwochenende - Florian Hetzel, Spielertrainer des TSV Forst (9./28), ist zufrieden. In Riedenberg holte die Elf ein 1:1, Bad Kissingen wurde mit 3:1 nach Hause geschickt. "Jetzt noch drei Punkte aus dem nächsten Spiel, das wäre wichtig im Abstiegskampf", sagt Hetzel. Lieferant soll die DJK Dampfach (13./21) werden, "dann können wir den Abstand auf sie vergrößern". Alleine schon deshalb dürften für Forst gegen den Lieblingsgegner drei Punkte drin sein. Wegen eines Innenbandrisses fällt Tobias Barth bis zum Saisonende aus, Florian Riegel hat vom Arzt zehn Tage Sportverbot aufgebrummt bekommen. "Es wäre schön, wenn wir unseren Lauf fortsetzen können", sagt Enrico Wetz, Trainer der DJK Dampfach. Allein schon das 5:0 gegen Knetzgau dürfte der Elf die notwendige Ruhe verschafft haben. "Wir wollen unbedingt in Forst punkten", fährt Wetz fort. Gleichwohl spricht er von einem "sehr unangenehmen Gegner". Ungeachtet dessen kann es für die DJK nur heißen, drei Punkte zu ergattern. Das würde bedeuten, sich im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft zu verschaffen. gch

DJK Dampfach: Schulze-Happe - Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, H. Neubauer, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Schleicher, Wirsching, Wagner, Winter, Yeniay