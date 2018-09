Tage als Wachleute am Strand

Vier Eberner Rettungsschwimmer der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) leisteten Wachdienst an die Ostseeküste. Zum sechsten Mal ging es für Annalena Weinfurtner und Lukas Müller an den Timmendorfer Strand. Elia Weinfurtner und Christoph Marks waren erstmals Teil der 15-köpfigen Wachmannschaft. Die Schwimmer leisteten laut Mitteilung täglich Wachdienst auf den zwölf Türmen und absolvierten Übungen im und am Meer. Sanitätskenntnisse halfen Elia bei der Betreuung einer Frau mit Wespenstich im Mundraum bis der Rettungsdienst eintraf. Ferner war Annalena dabei, als eine Bootsbesatzung einen erschöpften Kite-Surfer und das verlorene Surfbrett barg. Glanzlicht war die Absicherung der Konzerte von Sarah Connor und Felix Jaehn als Sanitätshelfer. Foto: privat