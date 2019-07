Tag ohne Plastiktüten

Am Internationalen plastiktütenfreien Tag veranstaltet die Initiative Bambecher eine Mehrwegbeutelaktion. Binnen weniger als fünf Minuten wird dabei aus einem alten T-Shirt eine Mehrwegtasche. Damit kann an Marktständen, in Bäckereien oder auch Supermärkten eingekauft werden, ohne Einwegtüten aus Plastik oder Papier zu verwenden. Die Aktion beginnt am Mittwoch, 3. Juli, um 15.30 Uhr am Gabelmann. Bis 17 Uhr werden T-Shirts angenommen und direkt vor Ort zu Mehrwegtaschen umfunktioniert. Übrige Taschen werden verschenkt oder gespendet, teilen die Initiatoren mit. Die Initiative Bambecher, die 2018 in Bamberg ein Mehrwegsystem für Getränkebecher to go eingeführt hat, macht damit darauf aufmerksam, dass sowohl Einwegtüten aus Plastik als auch aus Papier eine negative Ökobilanz aufweisen. Mehrwegtaschen seien in jedem Fall die ökologischere Variante, meinen die Umweltschützer. red