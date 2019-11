Tag gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen laden die Gleichstellungsstelle der Stadt Bamberg, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bamberg, Weisser Ring, Sozialdienst katholischer Frauen e.V. und die Beratungsstelle für Kriminalitätsopfer der Polizei Bamberg am Montag, 25. November, um 19 Uhr zum Vortrag "Bei uns zu Hause ist die Hölle los! - Kinder im Spannungsfeld häuslicher Gewalt" von Susanne Prinz in das Jugendzentrum (JuZ), Margaretendamm 12a. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. red