Zu einer Aktion zum "Tag gegen Gewalt an Frauen" lädt der Frauenverband "Courage" am heutigen Samstag von 12 bis 14 Uhr an den Gabelmann ein. Die Teilnehmer protestieren gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten für Rassismus und stehen auf gegen körperliche wie auch strukturelle Gewalt an Frauen. red