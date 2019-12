"Tag des offenen Dorfes" in Medlitz

Nur wenige Entscheidungen beschäftigten den Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Im Fokus standen Rückblick und Ausblick des Bürgermeisters sowie die Weihnachtswünsche der Fraktionen.

Bürgermeister Bruno Kellner (VU) sprach von einer guten, konstruktiven Zusammenarbeit, mit der im Laufe des Jahres viele Entscheidungen auf den Wege gebracht worden seien. Es habe Höhen und Tiefen gegeben, aber zusammenfassend sei die Kooperation sehr fruchtbar gewesen.

Zwei Einweihungsfeiern

Anfang des Jahres 2019 habe sich das Gremium noch mit den Vergaben für Teilneubau und Generalsanierung der Schule befasst. Nach den Osterferien seien die Grundschüler eingezogen. Im Juli habe die Einweihungsfeier stattgefunden. Eingeweiht und in Betrieb genommen worden sei auch das Medizinische Versorgungszentrum mit Apotheke.

Die Sanierung der Feldkapelle in Höfen sei mit großem privaten finanziellen Engagement erfolgt. Die Kapelle habe ebenfalls den kirchlichen Segen bekommen. Am Tag des offenen Denkmals habe Rattelsdorf bei den Gästen mit dem Torhaus und dem Klostergarten der Awo einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, betonte Kellner.

Er berichtete weiter, dass die Arbeiten am Sprengplatz weiterliefen. Inzwischen sei das Areal 140 Hektar groß.

Auf den Weg gebracht worden sei die Anschaffung von zwei Feurwehrfahrzeugen. Die Freiwillige Feuerwehr Ebing bekomme ein mittleres Löschfahrzeug für 240 000 Euro, während die Freiwillige Feuerwehr Rattelsdorf ein neues Mehrzweckfahrzeug für 100 000 Euro erhalte.

Im neu ausgewiesenen Bebauungsplan "Gartenstraße Ost" baue bereits der erste Grundstückseigentümer. Für den Bebauungsplan "Am Ruhstein Süd" in Ebing sei die Ausführungsplanung fertig, und es gebe bereits Interessenten für dieses Baugebiet. Diese Planung müsse für den Bebauungsplan "Medlitz Nordost" noch erstellt werden. Weitere Schritte für die Aufstellung des Bebauungsplans "Hergeten III" seien 2020 geplant.

Zahlreiche Vergaben für den Umbau der Alten Schule in Medlitz zum Bürgerhaus hätten den Marktgemeinderat in den nichtöffentlichen Sitzungen 2019 beschäftigt. Jetzt sei das Gebäude fast fertiggestellt.

Bürgerhaus wird vorgestellt

Hierzu informierte Kellner, dass aufgrund einer Initiative von Edgar Böhmer, des Kreisobmanns des Bayerischen Bauernverbandes, im Jahr 2020 der "Tag des offenen Dorfes" in Medlitz stattfinden werde. Bei dieser Gelegenheit könne man das Bürgerhaus der Öffentlichkeit vorstellen. Geöffnet werden solle an diesem Tag auch der gemeindliche Bauhof in Medlitz mit seinem Maschinenpark.

Als "unendliche Geschichte" bezeichnete Kellner die Sanierung des Schulturmes. Sie werde das Gremium auch 2020 beschäftigen. Ebenfalls für das Jahr 2020 sei die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Rattelsdorf - Zapfendorf geplant. Dann sei auch mit dem Bau der Mobilstation am Ebinger Bahnhof zu rechnen. Neu diskutiert werden müsse die Umgestaltung der Ebinger Straße.

Abschließend wies der Bürgermeister auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 33 Euro hin. Er befürchtete eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2020.

Den Dank der Fraktionen sprach Andreas Schneiderbanger (Ebinger Liste) aus. Lobend erwähnte er die gute Zusammenarbeit, mit der ein umfangreiches Jahresprogramm sehr gut bewältigt worden sei. Vor dem Hintergrund der Kommunalwahl bat er darum, fair und respektvoll miteinander umzugehen.