Tag des offenen Denkmals und Konzert

Am Sonntag, 9. September, wird bundesweit der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" gefeiert. Als denkmalgeschütztes und einmaliges Bauwerk seiner Art in der Region ist die Synagoge von Ermreuth ab 13 Uhr kostenfrei zur Besichtigung offen. Interessierte Besucher werden um 15 Uhr zu einer Führung durch die Synagoge eingeladen. Um 18 Uhr bieten Eva Sohni (Geige) und Christine Fesefeldt (Klavier) ein Konzert mit dem Titel "Aufforderung zum Tanz" an. Sie spielen ein Programm zur Vielfalt der Tänze auf der ganzen Welt. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt 15 Euro. Eintrittskarten sind unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278 erhältlich. red