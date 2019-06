Tag des Liedes wurde gebührend gefeiert

Die Kinder der Kulmbacher Pestalozzischule hatten wieder viel Freude am Tag des Liedes. Über Wochen hinweg hatten die einzelnen Klassen Lieder und Choreographien einstudiert, die sie dann der gesamten Schulfamilie präsentierten. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer bedachten jede Darbietung mit donnerndem Applaus.

Für ihr musikalisches Fest hatten sich die Kinder mit ihren Lehrern so einiges einfallen lassen. "Die Welt ist bunt" sang etwa die 1b, während die 1a sportlich zum "Kika-Tanzalarm" unterwegs war. Ein Lied über Sonnenkäfer, über einen Hund oder eine Stubenfliege regten zum Mitsingen und Schmunzeln an, und die Flötengruppe der 1. Klasse zeigte mit "Summ, summ, summ", was sie schon gelernt hatte. Die 3a ging daraufhin unter die Räuber, während die 3b mit einem "Old MacDonald had a farm" aufwartete. Ein australisches Kinderlied präsentierte die 4a, und bei den Schülern der 4b ging es dann noch einmal "Im Walde von Toulouse" abenteuerlich zu. "Ich bin sehr beeindruckt von euren Darbietungen", sagte Schulleiterin Sandra Stenglein.