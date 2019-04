Am Freitag, 12. April, begeht der Obst- und Gartenbauverein Fuchsstadt traditionell den Tag des Baumes. Beginn ist um 15 Uhr an der neu renovierten Mehrzweckhalle in Fuchsstadt mit anschließendem Festbetrieb. Der diesjährige Baumpate ist Thomas Ruser. Unter Mitwirkung der Kinder des Kindergartens Fuchsstadt und dem Baumpaten wird heuer eine Hainbuchen-Säule gepflanzt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. sek