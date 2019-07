"Tag des Abzeichens" für junge Schwimmer

Um die Schwimmfähigkeit der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Lichtenfels gezielt zu fördern, organisiert die Kreiswasserwacht des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels unter dem Motto "Schwimmen ist mehr als baden gehen" am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 14 Uhr den "Tag des Abzeichens". BRK-Schwimmausbilder nehmen im Freibad die Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie die Abzeichen "Seepferdchen" und "Pirat" ab. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen, die Spaß am Schwimmen haben. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bei Kirster, Tel. 09574/3701, oder Morgenroth, Tel. 09571/946041, gebeten. red