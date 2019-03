Zielsetzung Der Tag der Städtebauförderung findet jährlich im Mai statt und ist ein Instrument, um Strategien, Ziele und Erfolge der Städtebauförderung direkt im Quartier sichtbar zu machen und Projekte der Städtebauförderung öffentlichkeitswirksam zu vermitteln. Der Tag der Städtebauförderung soll insbesondere Angebote zur Beteiligung machen, die Bürgerschaft dazu motivieren, sich an Diskussionen zu Fragen des Städtebaus und der Stadtplanung zu beteiligen. Honorierung Gleichzeitig würdigt dieser Festtag aber auch bereits gezeigtes Engagement für die Belange der Stadtentwicklung in der Zivilgesellschaft, in Verwaltung und Kommunalpolitik. red