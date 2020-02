Tag der offenen Tür

Wegen Umzugsarbeiten am kommenden Freitag ist die Hochbauabteilung und Stadtplanungsabteilung für den Publikumsverkehr nicht erreichbar. Gleichzeitig weist die Stadt Kulmbach darauf hin, dass am Faschingsdienstag, 25. Februar, die Verwaltung mit ihren Einrichtungen Bauhof, Bücherei, Archiv, Städtebau und Stadtwerke bereits um 12 Uhr schließen. Die Tourist-Information in der Buchbindergasse schließt an diesem Tag um 13 Uhr. Zum Tag der offenen Baustelle wird am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 13 Uhr ins Städtische Bauamt eingeladen. Neben geführten Rundgängen und der Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck des sanierten Gebäudes zu machen, stehen auch Mitarbeiter für Fragen gerne zu Verfügung. Es wird zudem eine mediale Aufarbeitung des Sanierungsprozesses geben und auch ein paar kleine Snacks warten auf die Besucher. red