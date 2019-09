Am 12. September feiert der Kindergarten St. Martin in Döringstadt sein 25-jähriges Bestehen. Deshalb öffnet er am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr seine Türen, um dieses Jubiläum zu feiern. Davor findet um 9 Uhr in der Pfarrkirche in Döringstadt ein Festgottesdienst statt. Für die Kinder gibt es viele Spielmöglichkeiten wie eine Kastenrutsche oder sie können Papierperlen basteln. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Getränken sowie Gyros gesorgt. red