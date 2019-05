Die Kreisgruppe Kulmbach des Bundes Naturschutz lädt am Donnerstag, 30. Mai, zum Tag der offenen Tür in die Umweltschule "Schlönz" ein. Von 14 bis 17 Uhr warten verschiedene Naturerfahrungsspiele, ein Pflanzenflohmarkt, das Basteln von Traumfängern sowie ein Stand mit Naturkosmetik auf die großen und kleinen Besucher.

Für den Pflanzenflohmarkt dürfen auch gerne schon ab 13 Uhr Gewächse abgegeben werden. "Schlönz" liegt in Schlömen gegenüber dem Wanderparkplatz am Ortsausgang in Richtung Trebgast. Am gleichen Tag findet auch das Scheunenfest zum Himmelfahrtstag in Schlömen statt. red