Tag der offenen Tür

Am Sonntag, 5. Mai, öffnet die Museumsscheune in Katzenbach, Weiherstraße 7, ihre Türen. Dort können Besucher auch Geschichtliches beim Backofenfest des Musik- und Heimatvereins Katzenbach entdecken. Zwischen 13 und 17 Uhr können Interessierte bei einer Zeitreise in die Vergangenheit Heimatkunde erleben. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer zu anderen Zeiten die Museumsscheune besuchen möchte, der kann dies nach Voranmeldung unter Tel.: 09734/7752 bei Heinrich Muth tun. Der "Katzemicher Plootz" wird am Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr angeboten. red