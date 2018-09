Der Sportschützenverein Nüdlingen veranstaltet am Sonntag, 9. September, ab 13.30 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Er lädt alle Interessenten am Schießsport und dem Schützenverein dazu ein.

Der Schießsport beinhaltet sehr viele verschiedene Disziplinen, die in jungen Jahren, aber genauso auch im hohen Alter problemlos im Vereinsheim ausgeübt werden können. In den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Sportpistole, KK Gewehr (50 Meter) und dem Bogensport zeigen die Schützen, wie alles funktioniert, schreibt der Schützenverein in einer Pressemitteilung. Natürlich dürfen und können die Gäste dem Alter entsprechend auch selbst die Sportgeräte des Vereins testen und prüfen, ob das Treffen wirklich so einfach ist. Ohne Altersbeschränkung können Lichtgewehr, Bogen und auch der neue Trendsport "Blasrohrschießen" ausprobiert werden. In der Vereinsgaststätte werden für die Besucher Kaffee und Kuchen angeboten. Für die Kinder wird im Hof eine Hüpfburg aufgestellt.

Hofschoppenfest

Hinweisen möchte der Sportschützenverein Nüdlingen auch auf sein Hofschoppenfest am Samstag, 15. September, ab 18 Uhr. Hier werden Frankenweine am Schützenhaus angeboten. Dazu gibt es fränkische Schmankerl aus der Schützenhausküche. Ab 19 Uhr wird Livemusik das Hofschoppenfest umrahmen. red