Tag der offenen Tür und Vortrag

Am Sonntag, 29. September, findet im Büro- und Veranstaltungsraum von Bündnis Familie in der August-Kömpel Musikschule ein Tag der offenen Tür statt. Von 13.30 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit sich über die Aktivitäten und Kooperationspartner von Bündnis Familie zu informieren und an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Für Kinder wird eine Mitmachaktion "Male deinen Wunsch-Spielplatz!" angeboten, bei schönem Wetter stehen im Außenbereich noch Spielgeräte zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem veranstaltet Bündnis Familie am Dienstag, 1. Oktober, einen Vortrag mit Gesprächsrunde für Eltern zum Thema: "Achtsam zwischen Bauklotz und Babybrei" mit Anne Hartmann. Beginn 19 Uhr im Büro- und Veranstaltungsraum von Bündnis Familie. sek