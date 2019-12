Tag der offenen Tür präsentiert Glaskrippe

Das Europäische Museum für Modernes Glas im Schlosspark Rosenau lädt ein zum weihnachtlichen Tag der offenen Tür am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Bei freiem Eintritt, geschmücktem Weihnachtsbaum, Glühwein und Plätzchen herrscht im Museum eine ganz besondere Atmosphäre. Eine Glaskrippe und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie (Gestalten von Christbaumkugeln) machen diesen Tag zu etwas Besonderem, heißt es in der Einladung. Gleichzeitig findet in der gegenüber liegenden Orangerie im Schlosspark Rosenau der traditionelle Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern statt. red