Tag der offenen Tür mit Fachtag Pflege

Es gibt viele Gründe, die einen selbstständigen Menschen in die Lage bringen könnten, dass er Pflege braucht. Die Caritas-Pflege und Betreuung wird sich gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern am Tag der offenen Tür mit Fachtag "Wohnen 4.0 im Netzwerk Pflege und Betreuung" am Samstag, 4. Mai, in verschiedenen Vorträgen dem Thema Unterstützungsmöglichkeiten beim Wohnen widmen und die Besucher von 10 bis 16 Uhr im Caritas-Seniorenheim St. Josef über die verschiedenen Aspekte beraten und informieren. red