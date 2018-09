Tag der offenen Tür in der Straßenmeisterei

Die Straßenmeisterei Zeil lädt am Samstag, 15. September, zum Tag der offenen Tür in die Untere Straße 8 in Zeil ein. Von 11 bis 17 Uhr können sich die Besucher die neue Mehrzweckhalle, die Salzhalle und den Fuhrpark anschauen. Für kleine Besucher sorgt unter anderem eine Hüpfburg und das Spielmobil für Abwechslung. An einem Ausbildungsstand wird über den Beruf des Straßenwärters und alle weiteren Ausbildungsberufe des Staatlichen Bauamts Schweinfurt informiert. Auch die Polizei ist mit einem Informationsstand vertreten. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck. red