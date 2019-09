Mit einem derartigen Ansturm hatte der örtliche Diakonieverein beim Tag der offenen Tür in der Senioren-Tagespflege "Zum Unteren Wirt" in Hegnabrunn nicht gerechnet. Manuela Pfeifer, die Fachkraft in der gerontopsychiatrischen Pflege, freute sich: "Der Tag war wirklich ein Erfolg. Unsere Einrichtung ist mit 15 Personen voll belegt, wir haben bereits eine Warteliste."

Den interessierten Besuchern wurde der Ablauf der Tagespflege erklärt, die von Montag bis Freitag angeboten wird. Ab 8 Uhr können die Gäste gebracht werden, wenn notwendig steht auch ein Abhol- beziehungsweise Bringdienst bereit.

Der Einzugsbereich reicht derzeit bis Harsdorf, Untersteinach und Kulmbach. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, im Anschluss folgt täglich eine Andacht. Und was bei den Besuchern der Tagespflege ganz wichtig ist: Die Tageszeitung wird auszugsweise vorgelesen, wobei den Todesanzeigen eine besondere Aufmerksamkeit gilt. Über verschiedene Artikel wird auch ausführlicher gesprochen und diskutiert.

Danach erfolgt eine Beschäftigung in der Gruppe jeweils mit einem Wochenthema. Andreas Knarr, der in der Diakoniestation in Wirsberg die Abrechnung vornimmt, stellte das Konzept der Tagespflege und die Finanzierung vor.

Neben einem Demenzspiel, einem Glücksrad und einem Flohmarkt war auch für die musikalische Unterhaltung bestens gesorgt. Werner Reißaus