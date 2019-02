Tag der offenen Tür in der Realschule

Am Samstag, 16. Februar, lädt die Realschule alle interessierten Eltern mit ihren Kindern zu einem Info-Tag in die Schule ein. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr und richtet sich vor allem an diejenigen, für die zum Schuljahr 2019/20 ein Übertritt an eine weiterführende Schule ansteht. Nach einer Information zu den Übertrittsbedingungen sowie den späteren Berufsmöglichkeiten mit einem mittleren Bildungsabschluss in der Aula der Realschule (Kirchleiner Straße 16) können sowohl Eltern als auch Kinder an verschiedenen Stationen die Lernvielfalt und das Angebot der Realschule kennenlernen. Ende ist gegen 12 Uhr. red