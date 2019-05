Tag der offenen Tür in der Kreismusikschule

Die Kreismusikschule Bamberg lädt zu einem Tag der offenen Tür mit Instrumenten-Rallye für Kinder am Samstag, 4. Mai, von 15 bis 18 Uhr in die Grund- und Mittelschule in Hallstadt ein. Zusätzliche Informationen gibt es bei den Schnupperstunden an allen aktuellen Unterrichtsorten vom 29. April bis 10. Mai. Die konkreten Termine unter www.kreismusikschule-bamberg.de zu finden. Der Anmeldeschluss zum neuen Schuljahr ist Mittwoch, 15. Mai. Anmeldungen für die musikalischen Grundfächer sind noch bis Freitag, 19. Juli, möglich. Die Aufnahme der Kinder in die freien Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldungseingangs. Kinder, die bereits ein Fach der elementaren Musikpädagogik besuchen, werden bevorzugt in den Instrumentalunterricht aufgenommen. red