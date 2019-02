Tag der offenen Tür in der Hotelfachschule

Der diesjährige "Tag der offenen Tür" der Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz findet am kommenden Samstag, 23. Februar, von 13 bis 16 Uhr in der Pfarrer-Dr.-Vogl-Straße 35 in Pegnitz statt (Eingang an der Staatsstraße Richtung Troschenreuth, gegenüber Schotterparkplatz). Hierzu sind alle Interessierten sehr eingeladen.

Vorgestellt wird die auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung für Studienberechtigte zur/m staatlich gepr. Fachfrau/-mann für Hotelmanagement. Die Ausbildung ist eine Kombination aus Theorie und Praxis und wird durch Hotelpraktika im In- und Ausland vertieft. Sie ist schulgeldfrei, ohne Studiengebühren.

Auf dem Programm stehen um 13.15 und 14.15 Uhr Vorträge über Ausbildung, Qualifikation und Studium. Hausführungen finden um 14 und 15 Uhr statt.

Die Fachschaften Wirtschaft, Sprachen, Küche/Hotel stellen sich vor, außerdem werden Workshops angeboten und Schüler/-innen erzählen von ihren Erfahrungen. red