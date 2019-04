Tag der offenen Tür in den Berufsfachschulen

Die Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe, für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum veranstalten am Donnerstag, 11. April, einen Tag der offenen Tür. Durch Infomaterial, Vorträge und viele praktische Übungen können sich Schulabsolventen, die einen Beruf im Gesundheitswesen anstreben, über die Ausbildungsmöglichkeiten und dualen Studiengänge informieren. Von 9 bis 15 Uhr geben das Lehrerkollegium und Auszubildende Einblick in die theoretische und fachpraktische Ausbildung in der Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege. Die Veranstaltung findet in der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Gustav-Hirschfeld-Ring 1, statt. Infos unter www.regiomed-kliniken.de/akademie. red