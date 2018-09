Tag der offenen Tür im Thoraxzentrum

Die Lungenfachklinik veranstaltet im Rahmen des 21. Deutschen Lungentages am Samstag, 29. September, einen Tag der offenen Tür in Münnerstadt. Das Motto des Lungentages lautet: "Dicke Luft - Gefahr für die Lunge". Feinstaub und Stickoxide, insbesondere verkehrsabhängige Luftschadstoffe - wie gefährlich sind sie für unsere Lunge und Atemwege?

Interessierte bekommen an diesem Tag Informationen über Fakten zur Feinstaubbelastung, zu politischen Maßnahmen und medizinische Behandlungsmöglichkeiten. Hochrangige Referenten aus Medizin, Politik und Wissenschaft veranschaulichen die Thematik. Prof. Dr. Drexler, renommierter Umweltmediziner, und MdB Sabine Dittmar, als Vertreterin der Politik und selbst praktische Ärztin, stehen zur Diskussion zur Verfügung.

Start ist um 9.30 Uhr mit einer Vortragsreihe für Ärzte, um 10.30 Uhr schließt sich eine Vortragsreihe für die Öffentlichkeit an. Von 12 bis 16 Uhr gibt es viele verschiedene Attraktionen zu besichtigen, wie z.B. eine begehbare Lunge. Aufbau, Funktion und Erkrankungen erläutert ein Arzt vor Ort. Auf dem Programm stehen ferner Besichtigung und Demonstration eines Rettungswagens, kostenlose Lungenfunktionsmessung mit Auswertung durch einen Arzt sowie Erläuterung verschiedener endoskopischer Untersuchungstechniken in den Atemwegen am Modell.

Im Bereich Thoraxchirurgie kann jeder, der möchte, selbst Hand anlegen und mit OP-Instrumenten unter Kamerahilfe mit OP-Team und Arzt ein Gummibärchen "operativ" entfernen. Atemgymnastikübungen oder Qigong mit dem Team der Physiotherapie und zur Entspannung der neue Salzheilstollen warten ebenfalls auf die Besucher.

Einweihung der Physiotherapie

Um 14 Uhr wird die neue Physiotherapie von Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel offiziell eingeweiht. Für eine individuelle Beratung sind zudem verschiedene Selbsthilfegruppen vor Ort. Die Firma Linde erläutert darüber hinaus eine Auswahl an Sauerstoff-, Beatmungs- und Schlaftherapiegeräten.

Wanderung zur Ruine

Ab 15 Uhr findet eine begleitete Wanderung zur restaurierten Kirchenruine am Michelsberg statt. Für das leibliche Wohl der Gäste ist während der Veranstaltung gesorgt. Weitere Informationen auf der Homepage: www.tzbu.de Vom 3. bis 7. Oktober ist das Thoraxzentrum Münnerstadt bei der Unterfrankenschau (ufra) in Schweinfurt vertreten. red