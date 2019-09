Bad Brückenau 05.09.2019

Tag der offenen Tür im neuen Königreichsaal

Der neue Königreichsaal der Zeugen Jehovas in der Leimbachstraße in Bad Brückenau ist fertig. Dazu findet am Freitag, 27. September, von 10 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, für alle, die den ...