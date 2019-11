Tag der offenen Tür im Museum

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher am Sonntag, 10. November, von 9 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür im Naturkunde-Museum. Passend zur Sonderausstellung "Die Orkney-Inseln" steht Schottland im Zentrum mit Dudelsackmusik der "Glen Regnitz Pipe Band" und einer Audiovisionsschau "Rundreise durch Schottland". Ab 13 Uhr zeigen Ulrike Neumann und Ralf Metzdorf in den Präparationswerkstätten ihr Können. Für die Kinder gibt es ein Orkney-Suchspiel und eine Station, an der Klein und Groß sich als Wikinger kostümieren und fotografieren lassen können. Der Eintritt ist frei. Foto: NMC