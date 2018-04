Tag der offenen Tür im Müllheizkraftwerk

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens lädt das Bamberger Müllheizkraftwerk die Öffentlichkeit am morgigen Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein.

In Stadt und Landkreis Bamberg ist das 1978 fertiggestellte Müllheizkraftwerk bekannt als Garant für Entsorgungssicherheit. Zum Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, sich ein Bild von der Anlage zu machen. Die Besucher erfahren, wie ein klimafreundlicher, leistungsstarker Energieversorger funktioniert, wie der nicht verwertbare Abfall nutzbar gemacht wird, wie aus dem, was nach dem Verbrennen übrig bleibt, noch etwas Sinnvolles entsteht.

Bei Führungen zur vollen und halben Stunde können sich Erwachsene und Kinder ab acht Jahren ein Bild von den Abläufen der Anlage machen. Der Stand der Abfallberatung von Stadt und Landkreis Bamberg hat hilfreiche Tipps für den Alltag parat. Bei einem Quiz können die Teilnehmer mitraten und gewinnen. Müllsammelfahrzeuge dürfen einmal ganz aus der Nähe betrachtet werden und interes-sante Gespräche laden zur Diskussion ein. Landrat und Verbandsvorsitzender Johann Kalb (CSU) wird um 13.30 Uhr die Gäste begrüßen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Das Team des Müllheizkraftwerks bittet um Beachtung, dass am Tag der offenen Tür leider keine Abfallanlieferungen möglich sind. red