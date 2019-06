Tag der offenen Tür im "Lindenhof"

Das Demenzzentrum "Lindenhof", eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim am Ortsrand von Unterleinleiter, ist nun bereits seit 18 Jahren eine Modelleinrichtung für Senioren mit demenziellen Erkrankungen. Eine Besonderheit des Hauses ist die Pflegeoase für Menschen mit weit fortgeschrittener Erkrankung. Betroffene und deren Angehörige erhalten Beratung, Pflege und Betreuung aus einer Hand. Die beschützende Einrichtung lädt am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 14 Uhr zum musikalischen Frühschoppen mit Tag der offenen Tür in die Dürrbrunner Straße 1 ein. Die Besucher haben die Möglichkeit zu einer Führung. Es gibt Akkordeonmusik, Kuchen und Grillspezialitäten. red