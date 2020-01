Tag der offenen Tür im Kindergarten

Der Kindergarten "Sophienheim" in Michelau lädt am Samstag, 11. Januar, zu einem Tag der offenen Tür mit Voranmeldung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren für das Jahr 2020/2021 ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr in der Neuenseer Straße 26 statt. red