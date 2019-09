Der Kindergarten St. Martin lädt zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 22. September, von 9 bis 14 Uhr ein. Die 25-Jahr-Feier beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Martin. Ab 10 Uhr startet der Tag der offenen Tür im Kindergarten mit Spielangeboten, pädagogischen Einblicken und Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre. red