Tag der offenen Tür im Grünen-Büro

Direkt am Paradeplatz haben der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen, die Forchheimer Grüne-Liste-Stadtratsfraktion sowie das Bürgerbüro von MdB Lisa Badum nun ein gemeinsames Büro, bei dem am Samstag, 23. März, alle Türen offenstehen. "Mit Europa im Blick und Forchheim im Herzen" wollen die Grünen an diesem Tag den Bürgern ins Gespräch kommen und den Vormittag bei Snacks und musikalischer Untermalung genießen. Los geht's um 11 Uhr. red