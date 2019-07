Der Tag der offenen Tür der Musikschule findet am Samstag, 13. Juli, statt. Im Probenheim der Küpser Orchester (hinter dem Mittelbau der Schule an den Freisportanlagen gelegen) zeigt die Musikschule einen Teil ihrer Ausbildungsmöglichkeiten. Beginnen werden ab 15 Uhr die jüngsten Musikanten mit ihrer "Verrückten Musikstunde" unter der Leitung von Julia Bauer. Als besondere Premiere für den Tag der offenen Tür stellt sich das Kidsorchester zum ersten Mal vor. Geleitet werden sie von der jüngsten angehenden Dirigentin der Musikschule: Ina Siegelin. Für alle, die sich über die Leistungen der Musikschule Küps informieren wollen und gerne ein Instrument im kommenden Schuljahr erlernen wollen, steht das Ehepaar Pohl Rede und Antwort. Der Tag der offenen Tür endet um 18 Uhr, da dann die Hinterviertler zu ihrem Bergfest gleich in der Nachbarschaft einladen. red