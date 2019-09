Im Rahmen der Internationalen Woche des Landkreises Bamberg lädt die Firma Loesch Verpackungstechnik GmbH am morgigen Samstag, 28. September, von 13 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür auf das Werksgelände in der Industriestraße 1 in Altendorf ein. Das Unternehmen feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen und öffnet unter dem Motto "Made in Franconia - Aus Altendorf in die Welt" seine Pforten, um Interessierten die internationale Welt der Verpackung vorzustellen. red