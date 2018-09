Tag der offenen Tür bei der Tafel Hammelburg

Anlässlich des 12. Deutschen Tafel-Tages lädt auch die Tafel Hammelburg am Samstag, 29. September, zum Tag der offenen Tür im Tafelgebäude am Bahnhof 2 ein. Besucher erhalten von 11 bis 15 Uhr Einblick in die Arbeit der Tafel und können sich umfassend informieren.

Blick hinter die Kulissen

Die Gäste können hinter die Kulissen schauen, Fragen zur Tafelarbeit stellen sowie Einblicke in die Lager- und Kühlräume und die Lebensmittelausgabe erhalten. Im Laufe des Vormittags werden Fahrer - wie sie dies jeden Samstag tun - Waren anliefern und Helferinnen und Helfer werden diese prüfen und in dem Kühlraum lagern. Bei Interesse finden Führungen durch die Tafel statt. Vorsitzender Dieter Roth und die ehrenamtlichen Helfer informieren darüber, was genau mit den ca. 45 Tonnen Lebensmitteln geschieht, die im Laufe eines Jahres von den Helfern eingesammelt und ausgegeben wurden. Natürlich geht es auch um die Frage, wer unter welchen Bedingungen berechtigt ist, Waren von der Tafel zu erhalten. Somit ist die Veranstaltung auch für die Sponsoren und Spender interessant, die sich auf diesem Weg vergewissern können, dass ihr Engagement sinnvoll und notwendig ist. Auf diese Weise wird die Tafel Hammelburg dem Ziel des Deutschen Tafeltages gerecht, ein Zeichen zu setzen gegen Lebensmittelverschwendung und Armut.

Weitere Helfer willkommen

Sehr gerne würden auch Frauen und Männer, Jugendliche und Ältere begrüßt, die sich vorstellen können, sich ehrenamtlich zu engagieren, schreiben die Verantwortlichen der Tafel. Die Aufgaben sind vielfältig, jeder Helfer bestimmt dabei selbst, in welchem Maße er sich wie einbringen will. Stärken können sich die Gäste bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Jeder Besucher nimmt an einer Verlosung teil, bei der es zum Beispiel ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen im Restaurant Schloss Saaleck zu gewinnen gibt, aber auch jedes andere Los ist ein Treffer. Und auch an die Kinder ist gedacht: Sie können Luftballons in den Himmel steigen lassen und wer einen der Hauptpreise gewinnt, kann dann selbst bei einem Rundflug mit der Flugsportgruppe oder einem Tandemflug mit dem Gleitschirm in die Luft gehen. red