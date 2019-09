Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau hält am Sonntag, 8. September, einen Tag der offenen Tür ab. Von 13 bis 18 Uhr besteht für die Besucher die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu erhalten. Auf dem Programm am Feuerwehrhaus steht während der Veranstaltung eine Spielstraße und Hüpfburg für die kleinen Besucher, Feuerwehrhausführungen sowie Fahrzeug- und Geräteschauen.Um 14 Uhr gibt es eine Einsatzvorführung Lkw Unfall, um 15 Uhr steht eine Vorführung der Rettungshundestaffel auf dem Programm, um 16 Uhr ist eine Vorführung der Jugendfeuerwehr und um 17 Uhr findet eine Wohnhausbrand-Vorführung statt. Es herrscht Festbetrieb. sek