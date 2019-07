Die Freiwillige Feuerwehr Ebenhausen lädt am Sonntag, 21. Juli, zum Tag der offenen Tür. Der Festbetrieb am Feuerwehrgerätehaus beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen, um 18 Uhr öffnet die Cocktailbar.Die Kinder können sich am Soft-Mountain vergnügen und mit dem Feuerwehrauto mitfahren. sek